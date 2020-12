Sandro Botticelli, un ritratto all’asta Sotheby’s con stima di 80 milioni di dollari

Grande attesa per il ritratto di Botticelli ancora di proprietà privata. L’opera che sarà contesa nella vendita il prossimo gennaio a New York, é al momento esposta dal 5 dicembre nella sale di Sotheby’s a Londra, New Bond Street, W1A 2AA.

Il dipinto “Young Man Holding a Roundel” fu registrato per la prima volta in modo sicuro negli anni ’30 nella collezione di Lord Newborough a Caernarvon in Galles, e si ritiene che sia stato acquisito dal suo antenato Sir Thomas Wynn, primo Lord Newborough (1736-1807) mentre viveva in Toscana. Nel 1935/8 il ritratto passò tramite un commerciante londinese a un collezionista privato, i cui eredi lo vendettero all’asta nel 1982 all’attuale proprietario per £ 810.000. “Young Man Holding a Roundel” di Sandro Botticelli – É un vero ritratto rinascimentale e uno dei più grandi dipinti di Botticelli e si stima che superi gli 80 milioni di dollari.

Sarà affiancato da Abraham and the Angels, una rara scena biblica di Rembrandt che misura solo 6½ x 8 6 pollici (16 x 21 cm) – un dipinto su tavola profondamente bello, simile a una gemma del 1646 che si trova tra le più belle opere dell’artista mai venire all’asta. Il capolavoro è stato studiato per mesi dal compianto artista britannico Lucian Freud, pochi anni prima della sua morte, con l’intento di realizzare un’acquaforte ispirata al dipinto. Freud abbandonò la stampa, osservando che non poteva migliorare ciò che aveva fatto Rembrandt. Apparso per l’ultima volta all’asta a Londra nel 1848, quando fu venduto per £ 64, questo capolavoro su piccola scala sta ora tornando nel blocco con una stima di $ 20-30 milioni.

L’appuntament di Old Masters del 10 dicembre offre una vasta selezione di dipinti olandesi e fiamminghi del XVII secolo, inclusi capolavori dei titani dell’età dell’oro. David Teniers the Younger’s The Wine Harvest è una delle opere più grandi e più belle che abbia mai dipinto e, dalla collezione del Viscounts Gage, arriva sul mercato per la prima volta in oltre 200 anni (stima £ 3.000.000-5.000.000) .

La vendita comprende due delle prime opere del grande Jacob van Ruisdael, il più importante e influente paesaggista olandese del XVII secolo, tra cui il suo commovente capolavoro Paesaggio con un cottage e un ponte di pietra sotto un cielo nuvoloso che apparve l’ultima volta nel 1840 (est . £ 800.000-1.200.000). Offerto accanto al paesaggio fluviale con case coloniche e una colombaia su un’alta sponda dall’artista naturalista pioniere, Jan van Goyen, le opere presenti nella vendita formano un’indagine enciclopedica sulla pittura paesaggistica olandese del XVII secolo ed evocano magnificamente la luce e l’atmosfera mutevoli dei Paesi Bassi in diversi momenti della giornata. La vendita è ulteriormente contraddistinta da The Dancing Couple di Jan Steen, meravigliosamente ottimista (stima £ 1.000.000-1.500.000).

Insolitamente, la vendita di questa stagione includerà anche ritratti britannici dal XVI al XIX secolo di maestri tra cui Sir Thomas Lawrence (Ritratto del tenente generale Sir Herbert Taylor, stima £ 150.000-200.000), rispettato come il miglior ritrattista di la sua giornata; Hans Eworth, il cui ritratto di Joan Thornbury (stima £ 400.000-600.000) include un memento mori vanitas insolito nell’arte inglese di questo periodo; un magnifico ritratto del conte di Chesterfield dipinto da Sir Peter Lely (stima £ 150.000-200.000) all’apice della sua carriera, e un dipinto di Thomas Orde a Roma durante il Grand Tour di Pompeo Batoni (stima £ 300.000-400.000 ), considerato tra i più bei ritratti dell’artista.